Liverpool vs. Real Madrid | Jurgen Klopp sobre Vinícius Junior: ''No se justifica''

Este martes 21 de febrero a las 20:00 horas de Inglaterra en Anfield, el Liverpool de Jurgen Klopp y el Real Madrid de Carlo Ancelotti chocan en lo que será el partido de ida de los Octavos de Final de la Champions League 2022/2023. Y entre otros temas, el entrenador alemán opinó sobre la actualidad tan controversial de Vinícius Junior.

Fue en la conferencia de prensa que organiza la UEFA, que habitualmente los protagonistas brindan el día anterior del compromiso internacional. Ahí, el estratega de The Reds dijo que en los encuentros que le tocó enfrentarse con el jugador brasileño del elenco merengue, no le dio la sensación de que sea provocador.

"¿Si está haciendo algo provocador en la cancha? ¿Hablas del racismo? No hay nada en el mundo que pueda justificar eso. No sé lo que hace Vinicius en el campo, pero mi opinión es que no provoca", comentó Jurgen Klopp a raíz de uno de los futbolistas que tendrá en frente este martes en el Liverpool vs. Real Madrid en Anfield.

Los elogios de Jurgen Klopp a Carlo Ancelotti

''Carlo es el entrenador más relajado que he conocido en mi vida y una de las mejores personas que puedes conocer. Súper inteligente, lo respeto y admiro mucho. Tienen un equipo de clase mundial y trajeron jugadores jóvenes súper emocionantes", expresó Jurgen Kloop sobre su colega italiano en la previa del Liverpool vs. Real Madrid.

¿A qué hora juegan Liverpool y Real Madrid la ida de los Octavos de Final de la UEFA Champions League?

Liverpool y Real Madrid se miden por la ida de los Octavos de Final de la UEFA Champions League 2022/2023 este martes 21 de febrero desde las 20:00 horas de Inglaterra en Anfield. La vuelta se llevará a cabo el miércoles 15 de marzo a las 21:00 horas de España en el Estadio Santiago Bernabéu.