Cuando Diogo Jota se fue en camilla de Anfield Road tras el triunfo del Liverpool sobre Manchester City, de imediato todos comenzaron a mirarse, desde el cuerpo técnico de Jürgen Klopp, calificaron esta nueva lesión en la plantilla como "una pesadilla", es que Liverpool la viene pasando mal con el tema físico de sus jugadores.

Pero no solo eso, ahora Diogo Jota también es una duda para la Copa del Mundo de Qatar a solo 35 días del inicio del evento, es que después de ser retirado del campo en la camilla en el tiempo de descuento de la victoria del Liverpool por 1-0 sobre el Manchester City, en Portugal también preocupa su estado.

Tras el partido, y tal cual como hizo con Luis Díaz, el entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, contó que la lesión otra vez parece complicada, aunque van a esperar los ínformes médicos y las evaluaciones: "Sintió un dolor fuerte, pero no tengo idea de qué tan malo es. Si Diogo no puede moverse más, no es una buena señal".

El jugador de 25 años sintió una molestía en la pierna izquierda y cayó en el piso, lo más preocupante fue que no pudo seguir en el encuentro y tuvo que salir en camilla, sin poder caminar por sus propios medios, además las imágenes muestran a Jota muy sentido por la situación.

Era un pieza fija para Fernando Santos en Portugal, que ahora, como todo Liverpool, esperará la evolución de los informes médicos, que por ahora ponen en duda al delantero de cara a la Copa del Mundo en Qatar. Los Lusos debutan el 24 de noviembre ante Ghana.