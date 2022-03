Portugal vs. Macedonia del Norte por las Eliminatorias UEFA: ver EN VIVO el MINUTO a MINUTO del partido

En el Estadio do Dragão, Portugal, con Cristiano Ronaldo, y Macedonia del Norte buscarán la clasificación al Mundial de Qatar 2022 cuando se enfrenten HOY, martes 29 de marzo, en el marco de la final de la Ruta C del repechaje de las Eliminatorias UEFA. A continuación, conoce cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido y sigue ONLINE el MINUTO a MINUTO.

Portugal vs. Macedonia del Norte: ¿cuándo y dónde ver el partido por las Eliminatorias UEFA?

El partido Portugal vs. Macedonia del Norte se llevará a cabo HOY, martes 29 de marzo, por la final de la Ruta C del repechaje de las Eliminatorias UEFA. El duelo se desarrollará en el Estadio do Dragão.

Hora y TV por país

Argentina: 15.45 horas por ESPN

Uruguay: 15.45 horas por ESPN

Brasil: 15.45 horas por TNT Sports

Chile: 15.45 horas por ESPN

Bolivia: 14.45 horas por ESPN

Paraguay: 14.45 horas por ESPN

Venezuela: 14.45 horas por ESPN 2

Colombia: 13.45 horas por ESPN 2

Ecuador: 13.45 horas por ESPN 2

Perú: 13.45 horas por ESPN

México: 12.45 horas por SKY Sports

Estados Unidos: 11.45 horas PT y 14.45 horas ET por ESPN+, ESPN 2, TUDN y UniMás

España: 20.45 horas por BE MAD

Portugal vs. Macedonia del Norte: ¿cómo ver ONLINE el partido por las Eliminatorias UEFA?

El compromiso será transmitido ONLINE, vía streaming, para Sudamérica (excepto Brasil) por la plataforma Star+.

