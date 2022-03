Cristiano Ronaldo está enfocado en el duelo de Repechaje ante Macedonia del Norte, pero le preguntaron sobre su futuro y no ocultó su respuesta.

La Selección de Portugal se prepara para jugar un duelo clave por la clasificación al Mundial de Qatar 2022. Luego de vencer con sufrimiento a Turquía, recibirá este martes a Macedonia del Norte en el Estadio do Dragão. El que gana, conseguirá boleto para la cita mundialista; el que pierde, se irá a casa con las manos vacías. Los ojos del mundo estarán puestos en este partido, ya que se decidirá el futuro de Cristiano Ronaldo.

El delantero de 37 años sigue a un nivel altísimo, pero es una realidad que está en la etapa final de su carrera. Mientras tiene la cabeza en este encuentro fundamental ante la gran sorpresa de las Eliminatorias de UEFA, en la previa lo incomodaron con una pregunta en conferencia de prensa. Un periodista le consultó sobre si el de Qatar sería su último Mundial, a lo que lanzó una contundente respuesta.

"¿Si Qatar será mi último Mundial? Quien decidirá mi futuro soy yo, nadie más. Disfruto del fútbol y me sigo sintiendo útil tanto en el club como en la selección. Si quiero jugar, jugaré. Si no quiero, no juego. Quien manda soy yo. Punto final", señaló CR7. Cabe resaltar que si decide seguir jugando, llegaría al Mundial de Canadá/Estados Unidos/México 2026 con 41 años, ni más ni menos.

A pesar de todas estas conjeturas, lo cierto es que Portugal todavía debe clasificarse al Mundial y para eso tendrá que vencer a Macedonia del Norte, equipo que viene con los ánimos por las nubes. "Si Portugal tuviera su mejor nivel gana a cualquier equipo del mundo. Macedonia es la que nos toca. Vamos a ganar porque queremos mucho estar en el Mundial y es el juego de nuestras vidas también", mencionó el atacante del Manchester United, dándole una importancia vital al partido del martes.

Lionel Messi también dejó dudas sobre su futuro

Hace escasos días, le preguntaron a Lionel Messi qué sucederá después de Qatar 2022 y respondió: "Después del Mundial no lo sé, pienso en lo que viene, que es cerquita, Ecuador (el martes), los partidos de junio, septiembre y después del Mundial me voy a tener que replantear muchas cosas, según vaya bien o mal". Leo tiene 34 años, jugará Qatar con 35 y llegaría al 2026 con 39. ¿Otro que se retira de su Selección en diciembre?