El PSG está envuelto en una nueva polémica, esta vez con su estrella Kylian Mbappé. Es que el delantero subió una "Storie" a su cuenta de Instagram, con una dura carta que critica el accionar del club.

El motivo es que el equipo de la capital de Francia, subió a sus redes sociales un video promocionando la campaña para los abonos de la temproada 2023/2024. En dicha grabación aparece Mbappé, pero ninguna de las otras dos estrellas del club, Lionel Messi y Neymar.

¿Qué dice la carta que Kylian Mbappé publicó en Instagram?

Acabo de participar en el video de la campaña de renovación del club para la temporada 23/24. En ningún momento se me informó del contenido de la entrevista con mi interlocutor. Parecía una entrevista básica durante un día de marketing del club. No estoy de acuerdo con este video publicado.

Por eso lucho por los derechos de imagen individuales.

El PSG es un gran club y una gran familia, pero ciertamente no es Kylian Saint-Germain.

Coordialmente.

Kylian Mbappé

La carta que Kylian Mbappé publicó en su cuenta de Instagram