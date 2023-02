A pesar de que los equipos son serios aspirantes al título, el sorteo de octavos de final de la Champions League arrojó el enfrentamiento que PSG efectuará contra Bayern Múnich. El primero de los cruces tiene lugar de disputa en el Parque de los Príncipes para el día martes 14 de febrero.

Mucho hay en disputa para ambos conjuntos aunque se trate del comienzo de las instancias de eliminación que presenta el campeonato. Recordemos que los "Bávaros" superaron con comodidad el Grupo C, ya que ganó todos los partidos; mientras que los "Parisinos" terminaron segundos por solamente tres goles menos alcanzados de visitante que el líder Benfica.

También hay dudas en cuanto a lo que ofrece el duelo de turno, más aún en los temas de definición de clasificados. Como se trata del juego de IDA que van a protagonizar, lo que muchos se preguntan es qué puede ocurrir con el PSG en caso de que sufra una derrota frente a Bayern Múnich.

¿Qué pasa si PSG pierde contra Bayern Múnich en el partido de IDA?

Si PSG cae frente al Bayern Múnich en la IDA de la Champions League no ocurrirá nada ya que se trata del primero de los dos cruces que poseen entre sí. Recordemos que el formato de partido con revancha implica dos juegos en disputa, lo que significa que el máximo anotador de goles del resultado acumulado, o vencedor de los penales en caso de que eso ocurra, será el ganador de la llave.

También hay que tener en cuenta que no existe más la regla del gol de visitante a la hora de desempatar el acumulado de un partido. Es por ese motivo que, de caer, los parisinos deberán intentar no padecer un marcador abultado para que la remontada no conste de muchos goles.