Sevilla y Manchester United protagonizarán un nuevo desafío en la UEFA Europa League 2022/23, cuando se vean las caras HOY jueves 20 de abril, por la revancha de los cuartos de final del certamen.

En esta nota, conoce qué ocurriría si termina igualado en el Estadio Ramón Sánchez-Pijuán el partido que irá por Star+.

+ ¿Qué pasa si empatan Sevilla y Manchester United por la Europa League 2023?

En caso de igualdad en tiempo regular entre "Blanquirrojos" y "Red Devils", se disputará un alargue de dos tiempos de quince minutos, con un entretiempo de cinco; y de persistir el empate, habrá penales.

Cabe recordar que en esta instancia no rige la regla del "gol de visitante", por lo que los dos tantos de Sevilla en Old Trafford no cambian la ecuación ante un empate por cualquier cantidad de tantos en el Sanchez-Pijuán.

+ ¿A qué hora juegan Sevilla vs. Manchester United por la Europa League 2023?

El partido Sevilla vs. Manchester United tendrá lugar HOY jueves 20 de abril, desde el Estadio Ramón Sánchez-Pijuán, por el duelo de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Europa League.

Horarios por región:

Argentina: 16.00 horas

16.00 horas Uruguay: 16.00 horas

16.00 horas Brasil: 16.00 horas

16.00 horas Chile: 16.00 horas

16.00 horas Paraguay: 16.00 horas

16.00 horas Bolivia: 15.00 horas

15.00 horas Venezuela: 15.00 horas

15.00 horas Colombia: 14.00 horas

14.00 horas Ecuador: 14.00 horas

14.00 horas Perú: 14.00 horas

14.00 horas México: 13.00 horas

13.00 horas Estados Unidos: 12.00 horas PT / 15.00 horas ET

12.00 horas PT / 15.00 horas ET España: 20.00 horas

+ ¿Cómo suscribirse a Star+ para ver toda la Europa League 2023?

Si todavía no lo has hecho, aún estás a tiempo de suscribirte a Star+ para poder disfrutar gratis del mejor deporte y entretenimiento con una amplia cantidad de contenido que posee la plataforma. Puedes hacerlo ingresando en ese enlace.