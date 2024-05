El futuro de Sergio Ramos es tema de estado en Sevilla, en LaLiga Española y por la MLS. Tras algunos días cargados de rumores alrededor de la posibilidad de ver al ex Real Madrid por Estados Unidos enfrentándose a Lionel Messi, el zaguero rompe el silencio para hablar del interés del San Diego FC. USA y la Mayor League Soccer toman nota de cara lo que viene. Termina contrato en solo seis semanas.

The Athletic fue el primero en comentar sobre la posibilidad de ver al actual jugador del Sevilla cruzando el Atlántico rumbo a Estados Unidos para unirse al más joven proyecto de la MLS. San Diego, que nacerá en 2024-2025, pretendería quedarse con los servicios de un Sergio Ramos que todavía no sabe si seguirá por la capital de Andalucía y que anoche rompió el silencio tras la derrota de los suyos frente al Cádiz como local por la Liga española.

“Yo no tengo nada claro, vivo en el día a día. Vivo el presente y me gusta disfrutar. No hay nada decidido. En San Diego no estuve nunca… Vamos a centrarnos en los dos partidos que quedan”, palabras textuales de Ramos en zona mixta del Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Quedan 180 minutos de una temporada llena de buenos y malos momentos para un gigante de la península ibérica que todavía no sabe quien será su entrenador o piezas angulares en unos meses.

San Diego es la franquicia más joven para un torneo que llegará a 30 franquicias en los próximos meses y que busca una estrella para impactar de lleno en la Mayor League Soccer. De momento y pese a los rumores de charlas para llevarle como Designated Player rumbo al otro lado del océano, el ex Real Madrid o PSG no desvela que será de su futuro. De momento solo se habla de Estados Unidos en caso de tener que romper filas con Sevilla y el equipo que le vio nace a nivel futbolístico.

Lionel Messi y Sergio Ramos en sus tiempos por PSG: IMAGO

Ramos tiene contrato hasta el 30 de junio. Un hecho que le convierte en agente libre e igualmente en un fichaje a coste cero para quien le saque del Sevilla. El club vive momentos de cambio donde incluso se analiza que será del futuro de íconos de la entidad como Jesús Navas. Estados Unidos espera y por The Athletic no dudan que la oferta para el ex jugador de Real Madrid sigue en el aire.

Los números de Ramos en Sevilla

Del 2005 al 2023 hubo que esperar para ver a Sergio en la capital de Andalucía. Durante los 33 partidos que ha contado para Sevilla en Champions League, Copa del Rey o LaLiga, el nacido en Camas acumula 7 goles para los intereses del equipo. A sus 38 años todavía no se conoce donde seguirá su carrera.

Martino y la lesión de Messi

“La idea es que juegue el sábado (DC United), pero va a seguir dependiendo de la evolución. Hoy volvió a entrenar y lo hizo bien. No vamos a correr ningún tipo de riesgo y lo evaluaremos jueves-viernes”, desvelaba Gerardo Martino tras el partido donde Inter Miami no contó con La Pulga ante Orlando. Su equipo puede perder el liderato tras el 0-0 en La Florida.