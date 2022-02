Mientras distintas Cámaras y diputados de la Unión Europea analizan la viabilidad y legalidad del proyecto ideado por Florentino Pérez, Andrea Agnelli y Joan Laporta, desde UEFA vuelven a mandar mensajes a la Superliga. Aleksander Ceferin ha vuelto a referirse al torneo que por unas horas paralizó al mundo del fútbol en abril del 2021, aunque ahora lo hecho con un tono muy distinto a lo que se había visto en otras ocasiones. ¿Se viene la paz?

UEFA y Superliga se han cansado de luchar mediáticamente desde que la pelea pasase a los despachos de abogados e instituciones públicas. Los cuatro dirigentes de las dos partes han enviado dardos de todos los colores a sus rivales, dejando caer bombas que lejos estuvieron de calmar la tensión generada hace casi 10 meses. Las últimas palabras de Ceferin hacen pensar que podría haber llegado la hora del diálogo.

En una charla exclusiva para Journal du Dimanche, el presidente de la UEFA se refirió a la llegada de los octavos de la Champions League, los retos que tendrá el fútbol europeo para el futuro y por supuesto, la disputa con la Superliga de Real Madrid, Barcelona y Juventus. Ceferin abrió la puerta al diálogo y no descarta volver a contar con ellos en la ECA (Asociación de Clubes Europeos) en un futuro.

¿Condenados a entenderse?

Los tres clubes renunciaron a sus cargos en la asociación encargada de negociar con UEFA los acuerdos y proyectos del fútbol europeo. Un hecho no menor teniendo en cuenta los cambios que se vendrán en el futuro de la Champions y otras competencias. Ceferin no descarta que regresen y se anima a una reunión para terminar con la disputa.

"¿Juve, Real Madrid y Barcelona? No he vuelto a saber de ellos, pero no tengo problemas con ninguno de los tres clubes, que tienen una gran tradición y respeto. Si me pidieran una reunión, me sentaría a hablar", fueron las palabras del dirigente en Journal du Dimanche. ¿Se viene la paz?