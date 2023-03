La temporada en la Liga de España está en sus momentos finales, y precisamente, el máximo favorito a quedarse con el título del fútbol local ibérico será Barcelona, equipo que recientemente venció en el clásico Real Madrid; institución que parece fraguar una movida que perjudicaría a los Blaugranas.

En el tiempo reciente, en el conjunto de la ciudad condal, ha sonado con bastante fuerza el nombre del delantero brasileño, Vitor Roque, un futbolista que brilló en el reciente Sudamericano Sub-20 disputado a principios de 2023 en territorio colombiano.

Todos los caminos parecen indicar para la temporada 2023 2024, el deportista de menos de 20 años engrosará las filas del equipo que dirige Xavi Hernández, y que actualmente lidera en el rentado local español; con puntos de sobra, inclusive por encima de la Casa Blanca.

Sin embargo, según información de Mundo Deportivo, la presencia del jefe de ojeadores de Real Madrid, Juni Calafat, levantó la desconfianza en el Azulgrana, ya que ellos señalan que también estarían viendo al jugador que actualmente hace parte de la disciplina de Athletico Paranaense.

Cabe recordar, que el mismo Roque, no se quiso poner en lazo al cuello, y fue bastante diplomático en entrevista con AS, al decir que: “no tengo ningún club de preferencia”, situación que también se vio bastante en contravía con la declaración: “no sé qué tal me llevo en el juego con Raphinha, aún no estoy en el Barça”.