Los Merengues tienen un problema en este 2023, se llama gol y hay que solucionarlo no solo antes que de que termine la temporada, sino por supuesto pensando en una próxima campaña donde el panorama del mercado de fichajes para Real Madrid empieza a abrirse. Se buscan delanteros, Erling Haaland y Kylian Mbappé son prácticamente imposibles y se perfilan dos nombres para acompañar a Karim Benzema.

Endrick se encuentra cerrado pero no llegará hasta el 2024, Jude Bellingham es la máxima prioridad y por la casa blanca también analizan el futuro de una delantera con apenas cuatro nombres que cuentan en el día a día para Carlo Ancelotti y que salvo un giro de 180 grados inesperado, contará con otra campaña de un Benzema que será renovado repetimos salvo sorpresa.

Pero no alcanza solo con KB9, quien acumula 19 goles en la temporada (buen número de penaltis) y que ha sido acompañado por un Vinicius que no supera los 8 en LaLiga, así como por nombres que como Rodrygo o Marco Asensio tampoco pasan de los 4. Eden Hazard y Mariano Díaz, fuera de una ecuación donde no entran en los planes de Carlo Ancelotti y donde sus fichas se espera que puedan ser repartidas entre nuevos arietes.

Dos nombres de peso

AS afirma desde Madrid que el conjunto Merengue se debate ahora mismo entre dos opciones ante del 2024, fecha en la cual se pujará con todo para buscar el arribo de un Haaland o de un Mbappé. Solo un milagro les haría ‘fichables’ en el verano que viene en camino, por lo que hay que decidirse entre incorporar puntas o seguir apostando por los Álvaro Rodríguez y compañía como segundas espadas desde la cantera. Lo que ocurra hasta junio en el césped seguro pesará en la decisión.

¿Qué nombres suenan entonces? Pues desde AS se postula a Harry Kane y Dusan Vlahovic como las opciones que se estudian en Real Madrid para acompañar a Benzema de cara a la próxima campaña. No serán operaciones baratas y por supuesto, se encuentran amarradas a que ambos fuercen su salida de Tottenham o Juventus en caso de que estos no se metan en la siguiente UEFA Champions League.

Desde AS se apunta que intermediarios ya han ofrecido al serbio de 23 años al Real Madrid en un pasado no muy lejano, así como que el hecho de que Kane termine contrato en el 2024 puede abaratar costes en la operación. La casa blanca tendrá nuevo delantero, la pregunta es quien y por encima de todo cuantos millones se invertirá en un ataque que para dentro de 15 meses buscará el arribo de Kylian Mbappé o Harry Kane.