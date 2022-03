No se paraliza solo todo el terreno español, sino que un mundo estará atento a un clásico de clásicos. Real Madrid va a recibir a Barcelona en la 29° jornada correspondiente a La Liga de España, juego a efectuarse HOY, domingo 20 de marzo, con sede en el Estadio Santiago Bernabéu. El mismo se transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO hacia Sudamérica (excepto Brasil, Bolivia y Paraguay) por DirecTV Sports y en México lo hará SKY Sports.

Dentro de la realidad local, el "Merengue" arrastra una racha de ocho partidos sin perder producto de seis victorias, cuatro actualmente consecutivas, y dos empates siendo el 3-0 sobre Mallorca lo más reciente logrado, además de que su futuro en Champions determinó que la "Casa Blanca" chocará con Chelsea en los cuartos de final. Con el uruguayo Federico Valverde en sus filas, los comandados por el italiano Carlo Ancelotti son punteros con 66 unidades, 10 por encima del escolta Sevilla.

Pasamos con la visita, que sigue teniendo a los "Culés" en un implacable invicto de 12 partidos sin perder en liga producto de ocho triunfos, cuatro son en fila en estos momentos, un cuarteto de empates y el más cercano 4-0 estampado sobre Osasuna. En la semana los catalanes batieron a Galatasaray en los octavos de la Europa League por 2-1 y ahora jugarán frente a Frankfurt. Ante todo ello, el plantel que posee al charrúa Ronald Araújo y que lidera Xavi Hernández marcha tercero, adeudando un partido, sumando 51 puntos, a 15 de su rival de turno.

Pasamos al historial que poseen entre sí, 248 partidos rodean a esta rivalidad de forma oficial. 100 triunfos corresponden al Real Madrid contra los 96 de Barcelona mas los 52 empates restantes. Dentro de lo que es el ámbito liguero, hay que decir que el "Merengue" se impone con 76 victorias ante 72 de los "Culés" con 35 igualdades en 183 partidos jugados. Además, los blaugranas anotaron 404 goles contra los 415 de la "Casa Blanca".

Cuando chocaron en el presente campeonato, Real Madrid se impuso 2-1 en Camp Nou con goles de David Alaba, Lucas Vázquez y el descuento de Sergio Agüero. Mientras que Barcelona no triunfa, tanto de manera oficial como en Santiago Bernabéu ante su rival de turno, desde el 2 de marzo del 2019, en el 1-0 logrado con anotación de Ivan Rakitić.

Real Madrid vs. Barcelona: ¿cuándo y dónde ver el partido por La Liga de España?

El partido Real Madrid vs. Barcelona se llevará a cabo HOY, domingo 20 de marzo, con sede en el Santiago Bernabeu, por la jornada 29 de La Liga de España.

Horario y TV por país

Argentina: 17:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Brasil: 17:00 horas por ESPN y Star+

Chile: 17:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Paraguay: 17:00 horas - Sin TV confirmada

Uruguay: 17:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Bolivia: 16:00 horas - Sin TV confirmada

Venezuela: 16:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Colombia: 15:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Ecuador: 15:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Perú: 15:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

México: 14:00 horas por SKY Sports

Estados Unidos: 13:00 horas PT y 16:00 horas ET por ESPN+

España: 21:00 horas por M+ LaLiga (M46 O110), M+ LaLiga UHD (M440 O111), M+ LaLiga 1 (M47 O112), M+ LaLiga 2 (M48 O117) y LaLiga TV Bar