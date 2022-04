Real Madrid buscará ratificar su buen presente en la temporada y mantenerse en la zona alta de la tabla de posiciones cuando visite a Sevilla, en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, en el marco de la jornada 32 de La Liga de España. El partido va a tener lugar este domingo 17 de abril además de tener transmisión EN VIVO para Sudamérica (a excepción de Bolivia, Brasil y Paraguay) a través de la señal de DirecTV Sports, mientras que se podrá seguir ONLINE, vía streaming, mediante la plataforma DirecTV Go. Además, se podrá seguir EN DIRECTO desde México por la pantalla de SKY Sports.

+Mira el MINUTO a MINUTO entre Sevilla y Real Madrid

Pasando por la situación del dueño de casa, los "Sevillanos" vienen de ganarle 4-2 a Granada para cortar con la racha negativa de cuatro encuentros sin obtener la victoria. Con Jesús "Tecatito" Corona, mas los argentinos Alejandro "Papu" Gómez, Erik Lamela, Lucas Ocampos, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, los comandados por Julen Lopetegui están terceros sumando 60 unidades, a 12 de su rival de turno con 21 en juego.

Nos metemos en la parte visitante, con un cuadro "Merengue" que suma dos victorias consecutivas tras la más cercana lograda ante Getafe por 2-0, además de que tienen una derrota en los últimos 11 cotejos del ámbito doméstico. A esto se le suma la derrota entresemana contra Chelsea por 3-2 en Champions, solo que eso no impidió que clasificaran a semifinales por el 3-1 gestado en Inglaterra, por lo que ahora irán frente a Manchester City. Integra al plantel el uruguayo Federico Valverde, además de ser dirigido por el italiano Carlo Ancelotti, que está primero con 72 puntos.

Cuando chocaron en la presente temporada, Real Madrid se impuso por 2-1 como local con goles de Karim Benzema y Vinícius Jr., que dieron vuelta la apertura previa de Rafa Mir. Sevilla no triunfa, tanto oficialmente como en el Sánchez Pizjuán ante su rival de turno, desde el 26 de septiembre del 2018, en el 3-0 gestado por el doblete de André Silva y Wissam Ben Yedder.

+El último duelo entre Real Madrid y Sevilla

Sevilla vs. Real Madrid: ¿cuándo y dónde ver el partido por La Liga de España?

El partido Sevilla vs. Real Madrid se llevará a cabo este domingo 17 de abril, con sede en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, por la jornada 32 de La Liga de España.

Horario y TV por país

Argentina: 16:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Brasil: 16:00 horas por ESPN y Star+

Uruguay: 16:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Chile: 15:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Paraguay: 15:00 horas - Sin TV confirmada

Bolivia: 15:00 horas - Sin TV confirmada

Venezuela: 15:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Colombia: 14:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Ecuador: 14:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Perú: 14:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

México: 13:00 horas por SKY Sports

Estados Unidos: 12:00 horas PT y 15:00 horas ET por ESPN+

España: 21:00 horas por M+ LaLiga (M46 O110), M+ LaLiga UHD (M440 O111), M+ LaLiga 1 (M47 O112) y LaLiga TV Bar