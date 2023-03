Goles, asistencias, regates, potencia y una osadía que en solo 9 meses le ha permitido liderar al Napoli hacía un título de Serie A que apunta a regresar al Diego Armando Maradona. Khvicha Kvaratskhelia sigue siendo tema de conversación en Italia, donde se habla de un deseo por renovarle, del interés de la Premier League e incluso, de montos que pueden cerrar una declaración de amor con Real Madrid.

Los 22 años del extremo georgiano del líder del Calcio le convierten en uno de los principales nombres a nombres a seguir de cerca de cara a un verano donde Aurelio De Laurentis tiene trabajo de sobra para mantener a sus estrellas. Kvaratskhelia, Osimhen, Meret, Zambo Anguissa y Kim Min-jae, solo los algunos de los nombres que explican esa ventaja de 18 puntos con Inter de Milan que pone el título a solo unas cuentas semanas de ser una realidad, así como de enfrentarse a una ventana de incorporaciones donde Napoli recibirá ofertas.

Desde La Gazzetta dello Sport afirman que el equipo del sur de Italia trabaja de lleno para renovar a nombres que como Kvaratskhelia, llaman la atención de media Europa gracias a esos 12 goles y 13 asistencias en los apenas 26 encuentros que acumula en lo que vamos de temporada. Italia sigue nombrando a Real Madrid y la Premier como los más interesados en un jugador cuya marcha del viejo San Paolo no bajará de los 100 millones de euros.

Amor eterno a Madrid

Mamuka Jugeli, representante del georgiano y nombre más consultado de su entorno por estas horas, charló con GeoTeam para desvelar algunas de las claves en el futuro de un jugador que el Calcio podría perder más pronto que tarde: “Repito lo que dije: Kvara no jugará en ningún otro equipo italiano tras el Nápoles. Hablé con él y me lo confirmó. Luego no soy un profeta, no sé qué puede pasar en 10 o 15 años”.

“Su padre Badri y yo somos hinchas del Barcelona, pero Kvara ama al Madrid. Es un jugador para aquel nivel, puede jugar en cualquier equipo. Si lo viera con la camiseta del Barça estaría muy feliz, pero él es madridista”, palabras del entorno del georgiano horas después de que La Gazzetta situase en 100 millones de euros una operación donde media Europa intentará meter la mano.