Robert Lewandowski cumplió su última práctica en Múnich, el acuerdo está hecho y solo falta la firma del contrato entre Barcelona, Bayern Múnich y el jugador, el final feliz que querían Barcelona y Robert Lewandowski.

El jugador ha entrenado este sábado por última vez con el Bayern Múnich y ha despertado muchos elogios, un profesional que no se cuidó antes de una de las transferencias más esperadas del mercado y él mismo lo destacó al terminar su último día como jugador del Bayern "No estaba preocupado por si me lesionaba. Son cosas que hasta en casa te podrían pasar", dijo.

En su despedida Robert Lewandowski aseguró que fueron ocho años maravillosos los que vivió en Múnich: "Han sido ocho años maravillosos en Munich, no lo olvidaré nunca, una época fantástica", en declaraciones a Sky Sports tras su última práctica.

El jugador ahora viajará a España para encontrarse con su familia y luego emprenderá viaje a Miami, donde tendrá el primer encuentro con su nuevo equipo, se estima que allá se realice la firma del contrato y que de inmediato Lewandowski se sume a la gira del equipo Culé.

El propio Oliver Kahn dijo que "hemos alcanzado un acuerdo verbal con el Barça por Lewandowski, nos parece un acuerdo sensato, los documentos se elaborarán en base al acuerdo y se procederán a la firmas".