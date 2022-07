Cristiano Ronaldo sigue encontrando trabas para dejar atrás un Manchester United donde Erik Ten Hag quiere tener en claro más pronto que tarde que ocurrirá con el delantero portugués. Horas después de ser rechazado por PSG, desvelan las preferencias del luso si es que este puede abandonar Old Trafford. Un ‘viejo’ enemigo boicotea sus planes.

"Cristiano Ronaldo no está en venta, está en nuestros planes, no está con nosotros por cuestiones personales. Estamos planeando con Cristiano Ronaldo para esta temporada, eso es todo…Queremos el éxito juntos", dejaba caer Erik Ten Hag en un nuevo capítulo de la novela del verano en Reino Unido.

No será fácil abandonar la disciplina de los Red Devils, pero desde AS tienen en claro las preferencias de CR7 en caso de poder escoger club en las próximas semanas. A sus 37 años y con poco tiempo en la élite, queda cada vez menos para saber que ocurrirá con el delantero más goleador de todos los tiempos.

3. Barcelona

Desde AS aseguran que los culés serían una opción siempre y cuando Cristiano no consiga mejores ofertas. Si bien un paso por el Camp Nou marcaría el final de cualquier etapa por Real Madrid en el futuro, Ronaldo no vería con malos ojos competir en LaLiga que más le disfruto a lo largo de su carrera. Robert Lewandowski, su gran amenaza.

2. Chelsea

Todd Boehly está loco por tenerle, a Thomas Tuchel le falta un 9 y un ‘viejo’ enemigo es el culpable de que momento todo se encuentre en veremos. El entrenador de los Blues, asistente de Ralf Rangnick años atrás, recibe los informes de su mentor donde se habla de los vicios de estrella de CR7 en ese tiempo que coincidieron por Old Trafford. El austriaco, pieza clave en un posible arribo a Stamford Bridge.

1. Bayern de Munich

AS nombra a los alemanes como el destino preferido de Cristiano. Si bien hasta se desvela como Julian Nagelsmann le incluiría en sus planes y en el gegenpressing, la directiva alemana ha descartado de momento cualquier posibilidad de pisar el Allianz Arena. Quedan tres semanas para que la Premier comience y CR7 de momento, no tiene equipo.