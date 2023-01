No solo José Mourinho prende alarmas por AS Roma, donde cierran la puerta a cualquier marcha del Special One rumbo a una selección de Portugal que sigue buscando entrenador tras la Copa del Mundo. En medio de un aluvión de declaraciones para evitar la marcha del entrenador luso, Paulo Dybala también preocupa en una capital italiano donde pueden perderle por solo 12 millones de euros tal y como desvelasen ayer por tierras transalpinas. Renovar su contrato, una prioridad absoluta.

A sus 29 años y tras haberse consagrado como campeón del mundo en Qatar junto a una selección que seguirá contando con su presencia, La Joya vuelve a su actualidad en el Calcio mientras se desvelan las cifras de un contrato que convierte a Dybala en una de las ‘gangas’ del mercado. El media punta cordobés, vital en el plan de Roma para volver a pisar fuerte en la Serie A.

“La participación de Dybala en nuestro proyecto atestigua la credibilidad del Club y la bondad del trabajo que estamos realizando todos juntos. Paulo es un futbolista de talla mundial, ha ganado títulos y obtenido reconocimiento internacional: traerá su clase a Roma y estoy seguro que con él seremos más fuertes y competitivos”, declaraba el director deportivo Tiago Pinto sobre un jugador cuyos 7 goles y 2 asistencias en 12 encuentros resumen su importancia en el futuro del club de la capital.

A cortar con una cláusula irrisoria

Desde el Corriere dello Sport desvelaban ayer todas las claves de un contrato de Dybala que se encuentra basado en tres años de vínculo laboral, en 4 millones de euros como sueldo y en un apartado liberatorio que convierte al argentino en uno de los fichajes low cost más óptimos de cara al 2023. En Italia si alguien desea quedarse con La Joya, tan solo tendrá que pagar 20 kilos. Modificar dicho hito ya es una prioridad.

Pero las sumas se hacen más cortas lejos del Calcio, donde apenas se necesitan 12 millones de euros para fichar a un Paulo Dybala que más pronto que tarde y como afirman desde el Corriere dello Sport o La Gazzetta dello Sport, recibirá una oferta de renovación por parte de una Roma donde le ven igual de importante a José Mourinho en el proyecto que se toma el Olimpico desde hace meses. Blindar a luso y cordobés, primer objetivo de La Loba para 2023.