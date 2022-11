Los últimos escándalos por Roma obligan a buscar variantes y José Mourinho las habría encontrado por Barcelona. Xavi Hernández tendrá que mover ficha para no perderle.

José Mourinho se acerca a Barcelona para buscar fichajes, o por lo menos eso avisan desde Sport en plena capital de Cataluña. Todo llega producto de esa expulsión que el luso anunciase en las últimas horas a uno de sus jugadores en Roma tras el empate con Sassuolo. Atento Xavi Hernández, Joan Laporta y compañía.

Todo empezó después de que Mou señalase a uno de sus futbolistas en las últimas horas para desatar un escándalo que ya tiene repercusiones en el mercado: "Lo siento porque el esfuerzo de un equipo que jugaba como un equipo fue traicionado por un jugador con una actitud poco profesional. He hablado con él y le he invitado a irse del club en enero, pero no sé lo que hará finalmente".

“Estoy sorprendido por las declaraciones de Mourinho, quiero una explicación. También nos asombra que todo el mundo apueste por Rick, sin que Mourinho o la Roma mencionen su nombre. Queremos una explicación del club sobre las palabras del entrenador, y cómo las hizo”, dicta el agente del jugador Rick Karsdorp en la Gazzetta dello Sport mientras The Special One pone sus ojos en el Camp Nou. El neerlandés, sentenciado.

Bellerín, el objetivo

Sport es quien relaciona al lateral derecho de 27 años con La Loba. Ser el segundo jugador con menos minutos en la plantilla de Xavi Hernández y ese contrato que le amarra al Camp Nou apenas hasta el 30 de junio del 2023, hitos claves para entender como el canterano culé entra en los planes de Mourinho a corto y mediano plazo.

En Cataluña esperan que no siga en Barcelona por la próxima temporada y si finalmente Rick Karsdorp abandona el Olimpico en las próximas semanas, desde Sport aseguran que José Mourinho ha encontrado su reemplazo en un Camp Nou donde Héctor Bellerín será agente libre el próximo 1 de enero. Comienza a moverse el mercado en Europa.