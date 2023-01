En Roma hay un gran sentido de felicidad por la figura de Paulo Dybala. Es que 'La Joya' arribó el pasado verano al conjunto de la capital italiana y ha tenido un gran rendimiento, que le ha permitido estar en el Mundial de Qatar 2022. Campeón con la Selección Argentina, todo es alegría por el logro conseguido, aunque su futuro puede tener algunas novedades.

Corriere dello Sport ha informado sobre la posibilidad de que Dybala salga de Roma por una cláusula de rescisión en su contrato que favorecería a los clubes importantes de Europa. Para evitar esto, los 'giallorosos' buscan reestructurar el contrato del vigente campeón del mundo.

Cuando firmó su contrato con Roma, el club aceptó condiciones favorables para que Dybala acepte alguna oferta importante a futuro. ¿Cómo? Según el citado medio, la cláusula de contrato de 'La Joya' es de sólo 12 millones de euros para clubes fuera de la Serie A, mientras que para los italianos, es de 20 millones de euros. Cualquier oferta de estas condiciones, permitirá que el campeón del mundo pueda salir, incluso en este mercado.

Roma tiene dos preocupaciones importantes y van de la mano. El futuro de Jose Mourinho no está asegurado debido al interés de la Federación Portuguesa de Fútbol por nombrarlo su seleccionador. 'The Special One' ha sido factor importante en la llegada de Dybala al club así como también en su destacado rendimiento.

El talentoso cordobés jugó 12 partidos con el conjunto romano anotando siete goles y dos asistencias. Mourinho siempre lo ha elogiado y hasta ha lamentado los momentos en los que estuvo ausente. Ahora, desde el club, buscan su continuidad sea como sea para la segunda parte del año, ya que es un jugador "imprescindible".