Paris Saint-Germain ha vuelto a pasar un terremoto de fuertes dimensiones por el caso Lionel Messi durante los últimos días. El viaje del astro argentino a Arabia Saudita sin permiso del club derivó en sanción, fuertes cuestionamientos, protestas de los aficionados y rumores de salida. En Francia, hay una amplia mayoría que celebra la decisión del club de suspenderlo, pero otros no coinciden.

Jérôme Alonzo ha sido uno de los que cuestionó la decisión de PSG. El exjugador parisino entre los años 2001 y 2008 compartió su pensamiento en una entrevista para Le Parisien. Si bien defiende en cierta forma a Messi, criticó fuertemente las decisiones que ha tomado Qatar durante este tiempo.

"Este año, PSG se supera a sí mismo en estupideces. Todavía amo este club, pero ahora es porque me hace reír en lugar de emocionarme", empezó comentando. "Lo que pasó en el Parque la semana pasada es inimaginable. Cómo no querer burlarse de ellos después. Y luego está el cuerno grande de la sanción a Messi... es teatro. ¿A quiénes quieren engañar? Durante doce años de QSI (Qatar Sports Investment), los jugadores hacen lo que quieren y reciben pequeñas sanciones", cuestionó.

Si bien asegura que Messi está bien sancionado, cree que hay desencuentros entre los directivos y los jugadores. "Que Messi esté sancionado, es normal. Pero quince días de prohibición, no tiene sentido cuando piensas en todos estos jugadores que arrastraron el club y no consiguieron nada. Lo cierto es que los dirigentes no supieron decirle a Messi que ya no lo querían y tiraron por esta barbaridad", apuntó.

Por último, dejó una fuerte comparación si el caso Messi le hubiese pasado a Kylian Mbappé. "Apuesto a que el próximo que tenga una falta no llevará dos semanas de suspensión. Subráyalo, estoy seguro. Si es Kylian (Mbappé) el que hace esto el año que viene y se pierde los entrenamientos, tengo mucha curiosidad por saber si la sanción sería la misma", aseguró el exguardameta.

Alonzo destacó la comparación con Kylian Mbappé, ya que se trata del futbolista más importante para Qatar. Será el nacido en Bondy quien se convierta en referente absoluto del ataque de PSG para la próxima temporada, sobre todo por las posibles salidas tanto de Messi como de Neymar Júnior. Para este exarquero, hay preferencia por el joven francés.