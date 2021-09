Barcelona está viviendo una crisis futbolística que no se había visto en las últimas décadas. Las decisiones tomadas en relación a los problemas financieros del club desgastaron al plantel de cara a la nueva temporada y los resultados están saliendo a la luz.

En Champions League, el Barça había debutado con una goleada en contra por 3-0 ante Bayern Munich en el Camp Nou y este miércoles recibió un nuevo golpe. En el Estádio da Luz, Benfica se impuso también por 3-0 ante los de Ronald Koeman, que se ubican en el fondo del Grupo E sin haber sumado puntos.

El entrenador neerlandés está en el ojo del huracán desde hace semanas y su continuidad al frente de Barcelona está en peligro. Tras el partido, el director técnico declaró de una forma que dejó más dudas que certezas: "De mi futuro no puedo decir nada porque no sé cómo piensa el club en ese sentido. No quiero responder a más preguntas sobre esto porque no está en mis manos. Ya veremos".

Además, Koeman intentó desligarse del total de la responsabilidad y disparó contra sus futbolistas: "No digo que no sea culpable. También hay que exigir más a los jugadores. En el primer gol, no podemos dejar entrar tan fácil a los jugadores". Aunque luego destacó que siente el apoyo de su plantel: "Solo puedo opinar de mi trabajo con el equipo. Me siento respaldado por mis jugadores y su actitud. Del resto no sé".

Medios como El Chiringuito adelantaron que la dirigencia de Barcelona no tomará ninguna decisión esta noche, pero la continuidad de Koeman pende de un hilo. El periodista Fabrizio Romano aportó que tanto Xavi, como Roberto Martínez, están en la lista de candidatos para reemplazar al neerlandés.