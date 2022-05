Lo ocurrido este domingo en el Spezia-Lazio ha detonado un gran escándalo en la Serie A. El equipo de Maurizio Sarri ganó el encuentro con un gol en el último minuto de Francesco Acerbi, quien estaba en posición irregular. El gol convalidado ha llevado a la suspensión del cuerpo arbitral y a un tenso cruce de declaraciones entre José Mourinho y el club biancoceleste.

La polémica no se ausentó en esta fecha 35 de la Serie A. Lazio ganó el partido como visitante ante Spezia con un gol en posición ilícita, estando en plena lucha por los puestos de Europa League. Gracias a este resultado, los biancocelesti se mantienen en la quinta plaza en igualdad de puntos con AS Roma. La asociación italiana de árbitros no dejó pasar este error y suspendió a todo el equipo arbitral.

La confusión de los árbitros se debió a la salida del arquero local en la jugada del gol. Acerbi, al momento del toque de Luis Alberto, tenía solo un jugador rival por delante. Vale recordar que se requieren 2 jugadores rivales por delante de la línea del balón para habilitar la jugada. En la inmensa mayoría de los casos, el arquero cumple el rol del segundo jugador, por lo cual se da por sentado. No obstante, en este caso, el portero estaba por detrás de la línea del balón.

Lo ocurrido detonó la furia de José Mourino en plena conferencia de prensa. Más allá de la rivalidad de Roma y Lazio, los clubes capitalinos compiten por las plazas de Europa League. El portugués, fiel a su estilo, no se guardó nada ante los medios.

"En los 22 años que llevo como entrenador, hay dos cosas que no han cambiado: las preguntas sobre quién jugó y quién no, y la posibilidad de ganar con un gol en fuera de juego. Fue posible hace 22 años y sigue siendo posible ahora, como lo fue ayer. Todo cambia en el fútbol, pero no estas dos cosas" dijo Mourinho en la conferencia.

Respuesta de Lazio

Ante los duros reclamos de José Mourinho, el equipo lazial emitió un comunicado. "El hecho de que en 2022 un técnico de otro equipo, durante sus ruedas de prensa, se refiera de manera reiterada a presuntos favores arbitrales a equipos competidores demuestra algunas cosas: que el Lazio está obsesivamente en sus pensamientos más que otras codiciadas metas profesionales y que, como suele suceder, se mira en casas ajenas para desviar la atención de resultados perdidos y episodios sensacionalistas que han ocurrido en la propia casa".