El futuro de Mohamed Salah parece estar totalmente definido. En los últimos días, en Inglaterra, ya se apuesta por la renovación del egipcio. Y si cabía alguna duda al respecto, lo terminó por definir las palabras de Ashraf Sobhi, ministro de deportes de Egipto, quien confirma la continuidad del talentoso delantero en Liverpool.

En las últimas horas, el diario inglés The Mirror reveló que la situación de 'Mo' Salah estaría totalmente resuelta, en favor de la continuidad. El jugador termina su contrato en 2023 y mucho se habló en este tiempo sobre su futuro debido a la posibilidad de que los 'Reds' lo pudieran vender en el próximo mercado con Barcelona y Juventus como equipos interesados. Sin embargo, la intención del conjunto de Liverpool siempre fue mantenerlo.

Finalmente, el acuerdo podría llegar para Salah con un importante aumento de salario y una cifra que rondaría los 31.5 millones de euros anuales de ganancia para él. La renovación es un hecho y la confirmación también ha llegado desde Egipto donde el propio ministro de Deportes de aquel país confirmó esto. "Su intención ahora es renovar con el Liverpool", dijo en una entrevista para la radio egipcia, de acuerdo al Daily Mail y a Metro.

"Le aconsejé que se fuera de Liverpool"

Pero más allá de la confirmación de Sobhi de la continuidad de Salah en Liverpool, llamó la atención su consejo para el jugador respecto a su futuro. "Le he aconsejado que continúe su viaje en otro equipo que no sea Liverpool", reconoció el político egipcio. Toda una declaración, aunque la cabeza del jugador está en Anfield, pese a no haber podido clasificar al Mundial de Qatar 2022 con su seleccionado.

Sobre esto último también comentó Sobhi que tuvo una charla con el jugador. "Me reuní con Salah en el aeropuerto después del final del partido de Senegal y el fracaso de llegar a la final de la Copa del Mundo y le dije que olvidara lo que pasó y se concentrara en lo que sigue", reveló.

Mohamed Salah lleva 20 goles y es el máximo goleador de la Premier League, mientras Liverpool pelea palmo a palmo con Manchester City por el título. Este martes, se jugará una parada brava por la Champions League cuando visite a Benfica en el partido de ida.