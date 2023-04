Luego de un mercado de invierno con varios fichajes y cifras récord de más de 330 millones de euros, Chelsea apunta a un gran éxodo de futbolistas que no tiene tanto lugar en el equipo titular. En total serían hasta nueve jugadores los que dejarían el club el próximo verano y hay nombres importantes, por los cuales, ya hay algunos clubes interesados en sus respectivos fichajes.

El diario The Mirror puso sobre la mesa las situaciones de hasta nueve jugadores de Chelsea, que estarían en la rampa de salida de la directiva encabezada por Todd Boehly. Algunos de ellos, ya tendrían ofrecimientos para seguir su carrera en otros equipos, mientras otros tienen un futuro de lo más incierto.

Hay futbolistas como Mason Mount, Conor Gallagher, Ruben Loftus-Cheek y Mateo Kovacic que ya estarían en la mira de clubes importantes, incluso, de la Premier League. Por ejemplo, tal como explica el citado medio, Liverpool puja fuerte por Mount para un fichaje el próximo verano. Por el croata, en tanto, Manchester City preguntó por él para que sea el reemplazo de Ilkay Gündogan.

Por otro lado, Pierre-Emerick Aubameyang, Christian Pulisic y Hakim Ziyech son nombres con futuro totalmente incierto, ya que no han tenido lugar en el primer equipo durante esta parte de la temporada y resulta difícil que aparezcan ofertas atractivas por estos futbolistas. En tanto, Kanté queda libre y no hay novedades por su renovación.

Lukaku se volverá a ir de Chelsea

Romelu Lukaku, por su parte, debe volver a Chelsea, ya que Inter no tiene opción de compra disponible y, ciertamente, no apostaría por retenerlo. Según The Mirror, parece poco probable que los Blues lo retengan y apostarían por una salida, aunque todo dependerá de lo que ocurra con el próximo entrenador.