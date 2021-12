Zlatan Ibrahimovic le cambió la cara al AC Milan. Los rossoneri se encontraban inmersos en una tremenda crisis deportiva que les sacó de la Champions League por más de 7 años, hasta que llegó el delantero. Su arribo en 2019 supuso un punto de inflexión en un equipo donde desveló en las últimas horas como se gestó su regreso en una entrevista donde también se ‘acordó’ de Pep Guardiola.

El Corriere della sera charlo con Zlatan sobre una carrera cargada de éxitos, goles, títulos y por supuesto, que no se entiende sin su paso por el fútbol italiano. Ibra dejaba Milan en 2012 para unirse al macroproyecto del PSG, donde tras varios años ganando todo pasaba a Manchester United y LA Galaxy. A sus 39 años estuvo cerca de dejarlo, pero una derrota de los rossoneri le hizo cambiar de parecer.

“Estaba cansado de América, incluso pensé en dejarlo, pero Raiola me dijo: 'estás loco, tienes que volver a Italia'. Se hizo todo con el Nápoles, pero luego De Laurentiis echó a Ancelotti y todo cambió. Entonces le pregunté a Mino: '¿cuál es el peor equipo que puedo cambiar?' Él respondió: 'ayer el Milan perdió 5 a 0 en Bérgamo', y le dije: 'decidido, vayamos a Milán'”, empezaba en su relato en el medio.

“No le gustan los jugadores con carácter”

Organizar un equipo destruido, su primer objetivo:"Al principio nadie corría en los entrenamientos, y les hice ver que ahí es donde hay que matarse a trabajar. Si corro, mi compañero correrá y se matará por mí. Todos lo entendieron, excepto uno. Al principio Leao no me prestó atención... aunque es cierto que ahora ha mejorado mucho".

"Guardiola nunca me entendió. Quería programar todo lo que yo tenía que hacer. Quería hacer jugadas de instinto, pero luego pensaba en lo que quería él y cambiaba. De esa manera, pensaba demasiado. A él no les gustan los jugadores con carácter. Yo me había convertido en un problema y como él no podía resolverlo, lo resolví yo, yéndome”, finalizaba en la charla con El Corriere della Sera. Ibra, siempre indomable.