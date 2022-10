Simeone confesó el motivo por el que Cristiano Ronaldo no jugará en el Atlético de Madrid

Que Cristiano quiere jugar en un equipo de Champions League es un secreto a voces, que el Atlético de Madrid era uno de los candidatos, era un gran rumor en el pasado mercado y que comenzaba a abrirse otra vez esa ventan en este futuro mercado de enero, era otro gran rumor.

Pero Diego Simeone decidió cortar de raíz, con un ejemplo muy esclarecedor, por qué Cristiano Ronaldo no podría jugar en el Colchonero, pase lo que pase en el mercado, el Cholo fue contundente.

En una entrevista para Tigo Sports y en diálogo con Martín Liberman, el Cholo fue consultado sobre sus contactos con "el bicho", algo que negó rotundamente. Liberman le dijo: "me contó un pajarito que estuvo tentado de traer a Cristiano Ronaldo y otro me contó que incluso hablaron", a lo que el Cholo frenó con clase.

Simeone respondió: "Los dos pajaritos te contaron cualquier cosa lejana a lo que ha sucedido. La gente a veces habla para contar lo que quiere contar, no lo que en realidad sucede".

Y siguió con un ejemplo contundente para no dejar dudas: "Ronaldo es un referente absoluto del Real Madrid y yo no vería a Palermo jugando en River igual que no vería a Riquelme o a Ortega jugando en Boca. Hay situaciones que son muy claras", fin del tema.