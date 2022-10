Tranquilamente puede ser considerada como una derrota, la igualdad 3-3 entre Barcelona e Inter de Milán en el Camp Nou, en juegos válido por la cuarta jornada del grupo G de la Champions League. De esa manera, los Culés eran complicados en el casillero de posiciones de la zona.

Fue un agónico empate el que lograron los dirigidos por Xavi Hernández, quienes contaron con la figura preponderante de Robert Lewandowski, al minuto 82 y 90+2 anotó los tantos que desencadenaron en la paridad a tres dianas ante la el titular la presencia de aficionados catalanes.

Así analizó el director técnico el resultado: “estoy con un poco de rabia. Así como el año pasado no nos daba, esta vez ha sido por errores nuestros. Y casi diría que hasta duele más. Pero si no ganas al Inter en casa no mereces seguir en la competición, aunque aún tengamos una pequeña esperanza de pasar”.

Sin embargo, indicó que en la actualidad, la presente competición europea de clubes, no les está sonriendo: “la ‘Champions’ está siendo cruel con nosotros”. Todo esto debido a que, al paso de cuatro fechas disputadas solamente han sumado 4 puntos y se ubican terceros en el casillero de posiciones.

El director técnico añadió además sobre el encuentro: “la palabra sería crueldad. En la segunda parte no hemos salido con el nivel de activación suficiente y cuando eso pasa es un error del entrenador. Asumo la responsabilidad. Estoy contrariado y enfadado”.

Pasó a la página y ya piensa en lo que será el enfrentamiento ante Real Madrid: “ahora hay que pensar en el clásico e intentar ganar en el Bernabéu. Vamos líderes en la Liga y queremos seguir siendo líderes. Tenemos que seguir. La temporada es larga. Hay que animar a los jugadores, el empate de hoy no ha sido por culpa de falta de actitud”.