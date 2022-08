La Supercopa de Europa tendrá esta noche un choque de alto vuelo donde Real Madrid y Eintracht Frankfurt disputarán el primer gran título de la temporada. En un Olimpico de Helsinki donde se verá por primera vez en el viejo continente el ya tan famoso fuera de juego automático, Carlo Ancelotti y Oliver Glasner ultiman detalles de cara a un choque donde habrá medalla en juego. ¿Tienen bajas los Merengues o las Águilas?

Han tenido que pasar dos meses para volver a ver a Real Madrid en acción de manera oficial. Tras un verano donde los encuentros con Barcelona, América de México y Juventus sirvieron de pretemporada, los hombres de Carlo Ancelotti saltarán esta noche desde las 21:00 en búsqueda de su quinta Supercopa de Europa.

Del otro lado del tablero aparece un equipo que sorprendió a todos en la pasada edición de la Europa League y que viene de caer 1-6 ante Bayern Múnich en el comienzo de la Bundesliga. Eintracht buscará dar la sorpresa en una estadio donde se espera por hasta 8.000 ultras de los alemanes. Vengar la derrota en aquella final de la Liga de Campeones en 1960, el objetivo de los de Frankfurt.

Posibles bajas para Helsinki

Por el lado del campeón de la UEFA Champions League no se registran lesiones o sanciones que alteren los planes de un Carlo Ancelotti que confirmaba ayer como buena por no decir todas las piezas de su once copiarán ese equipo que levantó la Copa de Europa ante Liverpool meses atrás. Real Madrid, sin bajas en Helsinki.

En cuanto a los alemanes, donde ya se ‘llora’ por la marcha de Filip Kostic a Juventus de Turín, habrá que esperar hasta último minuto para saber si jugadores como Aurelio Buta y Jerome Onguene pueden decir presente en el equipo que sacará Oliver Glasner en la capital de Finlandia. Real Madrid, vs. Eintracht Frankfurt, ¿Quién se lleva la Supercopa de Europa 2022?