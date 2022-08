Es el inicio de la temporada a nivel UEFA, la Supercopa de Europa pondrá en marcha a la gestión 2022/23 a nivel clubes en Europa. Real Madrid como el campeón de la UEFA Champions League contra Eintracht de Frankfurt como campeón de la UEFA Europa League pondrán a rodar la pelota oficialmente en Helsinki, la capital de Finlandia.

Ahí se verá por primera vez al Real Madrid de manera oficial en esta temporada, tras haber logrado ganar la Orejona con remontadas épicas e históricas, el Real Madrid es una incógnita, sin grandes y rutilantes cambios en el equipo, el cuadro de Carlo Ancelotti invirtió solo en un gran traspaso, Aurélien Tchouaméni, el centrocampista francés de 22 años fue la única puja en el mercado del equipo blanco. Además ha conseguido hacerse con los servicios de Antonio Rüdiger, el ex zaguero del Chelsea que llegó libre a Madrid.

El equipo alemán es una incógnita, comenzó la temporada con una caída estrepitosa ante el Bayern Múnich, pero su paso por el torneo continental la pasada temporada, donde básicamente tiene la misma base, sorprendió a todos, es más se ha reforzado bien, el equipo del austriaco Oliver Glasner sumó a sus filas una docena de nuevos jugadores, donde destaca el campeón del mundo, Mario Gotzë, el argentino Lucas Alario, ambos con un buen recorrido en Bundesliga. el cuadro alemán aplicó la adquisición a costo cero, solo pagó por el noruego Jens Petter Hauge y los croatas Hrvoje Smolčić y Kristijan Jakić.

¿Cuánto cambiaron Real Madrid - Eintracht Frankfurt en esta temporada ?

Real Madrid mantiene una gran base de los que fueron campeones de Europa, en los amistosos previos no repitió once en ninguno de los tres partidos, aunque el juego con Juventus parece marcar el camino, y de hacerlo, tendrá el mismo once de la final de la Champions League en Paris ante Liverpool, sin grandes cambios, dejando relegados a los refuerzos como opciones en el banco de suplentes.

De las salidas más nototias están Isco y Gareth Bale, sin espacio en el equipo, buscaron un nuevo destino,

Algo similar pasará con el cuadro alemán, que en su primer partido oficial solo tuvo un cambio del equipo campeón, en la goleada ante el Bayern Múnich, le dio la titularidad a Mario Gotzë en lugar del japonés Daichi Kamada. El resto de los once se estima que se parezcan a los otros diez jugadores de la final de la UEFA Europa League.