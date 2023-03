FC Barcelona está en el ojo del huracán con el Caso Negreira. El club catalán está siendo investigado por sospechas de amaño y se esperan decisiones contundentes sobre el caso. El presidente de LaLiga, Javier Tebas ha advertido de las posibles consecuencias del equipo azulgrana de no existir prescripción.

El escándalo de los pagos de FC Barcelona a los árbitros sigue al rojo vivo y se espera que las autoridades futbolísticas y ordinarias tomen decisiones. A la espera de las resoluciones, Javier Tebas salió a hablar sobre las posibles consecuencias que enfrenta el club.

Desde el foro ‘Defensa del ecosistema del fútbol europeo’, Tebas aclaró que no cree que los catalanes hayan comprado árbitros. "No creo que el Barcelona no ha pagado a árbitros, pero ha habido una situación que requiere una respuesta clara, como son los pagos a Negreira, vicepresidente del CTA, durante 20 años. Imaginemos que estos delitos no hubieran prescrito en la vía deportiva. ¿Qué tendrían que hacer las instituciones del deporte ante un club que durante 20 años ha pagado al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros? Nada, seguro que no".

¿A qué se exponía FC Barcelona?

El presidente de LaLiga habló de los posibles castigos que hubieran caído en caso de que los delitos no prescribieran. "Habría que aplicar los reglamentos, que seguramente serían duros. Podría llegar desde una multa muy elevada, no retirar puntos, pero hasta un descenso de categoría, la expulsión de la Liga… Sería una conducta grave en el ámbito deportivo. Yo no pongo en duda el sextete ni los éxitos que ha tenido".

"El daño reputacional del Barça y de LaLiga es tremendo. Esta situación es muy triste y desagradable para el presidente de LaLiga, prefiero discutirme por la Premier y otros temas. Pero esconderse no es la solución" añadió el cabecilla de la primera división española.