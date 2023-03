Piqué en defensa de Barcelona: "Si vas a comprar un árbitro no haces una factura"

El 'Caso Negreira' ha generado un inmenso escándalo en el fútbol español y no paran de caer los señalamientos contra FC Barcelona por los pagos a los árbitros. Ahora ha salido el excapitán del club, Gerard Piqué a defender a la entidad azulgrana, asegurando que se trata de un complot por ensuciar la época dorada del equipo.

FC Barcelona se encuentra en el centro de la polémica por los pagos realizados al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enriquez Negreira. La Fiscalía ha presentado una denuncia formal contra el club por sospechhas de amaño.

Este caso ha puesto en duda la credibilidad del fútbol español. Han sido muchas las críticas en contra del equipo azulgrana, especialmente desde el madridismo. En medio de esta situación, ha salido Gerard Piqué en defensa del club catalán.

Piqué en defensa del Barça

En una entrevista con El Món a RAC1, Piqué aseguró que la acusación no tiene sentido. "Pondría la mano en el fuego por el Barça. No se han comprado árbitros. Si quieres comprar a un árbitro es tan fácil como ir y pagarle directamente a él con dinero negro. No pagando a un vicepresidente del Comité con factura".

El exjugador consideró que se trata de un complot para desprestigiar la era más gloriosa del club. "Por mucho que quieran ensuciar esa época no podrán, se pueden revisar los partidos y las copas, fuimos muy superiores, no dependimos de los árbitros. Pasaría olímpicamente de esto, pero entiendo que el club debe defenderse. Entiendo que el Madrid se sume a la causa por cuestiones de presión, pero creo que es más ruido que otra cosa, pero confío en los que dirigen el club".