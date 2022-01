Continúa la polémica en Chelsea luego de que Romelu Lukaku confesó que no está cómodo y desea volver a Inter de Milán.

En el último mercado de pases se realizaron varios movimientos que paralizaron al mundo del fútbol, pero Chelsea abrió la billetera y desembolsó 115 millones de euros para concretar uno de los más resonantes. Los Blues incorporaron a Romelu Lukaku, en un estelar fichaje desde Inter de Milán.

A seis meses de su arribo a la Premier League, el goleador belga confesó el viernes a Sky Sports que no se siente cómodo en Stamford Bridge y que sueña con regresar al equipo del norte de italia. Sus declaraciones no cayeron bien en Inglaterra.

Chelsea abrió el año este domingo ante Liverpool, por la fecha 21 de la competencia doméstica, y Lukaku no apareció entre los convocados. Tras el partido, Thomas Tuchel admitió que el belga fue borrado de la convocatoria por sus declaraciones.

"Hay una reunión el lunes, por supuesto. Es por lo que tomamos la decisión. Escuché la noticia el viernes. Pensé que podía manejarlo, no es la primera vez que algo así sucede en mi carrera. No me siento personalmente atacado o decepcionado", comentó el entrenador sin esquivar la polémica.

Y luego se extendió: "El tema se volvió muy grande el sábado y había mucho ruido para el domingo, con el partido ante Liverpool por delante. Por eso lo sacamos del equipo, para tener una preparación tranquila, atención completa, ya que este es un partido enorme y tenemos que jugarlo al mejor nivel. No había tiempo para dudas y por eso nos reuniremos mañana".