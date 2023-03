El futuro de Diego Pablo Simeone como entrenador de Atlético de Madrid es una incógnita. Los resultados de esta temporada pusieron en jaque su continuidad, aunque en el club parece que lo definirán en el próximo verano, una vez que termine la presente temporada. Según El Chiringuito, todo estaría definido y ya hay un campeón de Champions League, con pasado en la selección, que se prepara para tomar el mando.

El periodista Javi de la Peña asegura que Atlético de Madrid ya le hizo una oferta a Luis Enrique para convertirse en el reemplazo de Simeone a partir de la próxima temporada. La idea de los 'Colchoneros' es que el 'Cholo' dé el paso al costado para así empezar el proyecto del exentrenador de la selección de España. El ofrecimiento sería por las próximas tres temporadas.

Para el citado periodista, el 'Atleti' no tiene pensado despedir al director técnico argentino, aún cuando le queda un año de contrato, pero la idea es que con todo lo que se ha comentado durante esta temporada, además de que los resultados (eliminación de Champions League en fase de grupos y de la Copa del Rey, además de no pelear LaLiga) no han sido buenos hagan que el 'Cholo' decida terminar su etapa al frente del conjunto 'rojiblanco'.

Luis Enrique ya habría pedido un fichaje

A su vez, en el citado medio, han comentado que Luis Enrique ya habría pedido un fichaje a la directiva de Atlético de Madrid para la próxima temporada. El nombre pedido es el de Ferrán Torres, actual delantero de FC Barcelona y pareja de Sira Martínez, hija del propio Luis Enrique.

En la presente temporada, Ferran ha tenido altibajos en el conjunto catalán. Si bien ha estado en 30 partidos, lo cierto es que no es una fija como titular para Xavi Hernández y podría pensar en un cambio de aires para la próxima campaña.