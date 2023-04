El futuro de Lionel Messi está siendo uno de los temas del momento. El capitán de la Selección Argentina finaliza su contrato con Paris Saint-Germain (PSG) y su regreso a FC Barcelona ilusiona a los hinchas. Robert Lewandowski fue cuestionado por la posible vuelta de La Pulga y el polaco fue claro con su respuesta.

Se acerca el final de la temporada y crecen las especulaciones sobre el futuro de Lionel Messi. Cada vez parece menos probable que el argentino renueve su contrato con el equipo parisino y el posible destino que todos aclaman es, por supuesto, FC Barcelona.

Los rumores sobre la vuelta de Messi no paran y han llegado al plantel azulgrana. Robert Lewandowski partició en la presentación de la 18ª edición del libro 'Relatos Solidarios del Deporte' en el Auditori de CaixaBank Barcelona y fue cuestionado por la posible vuelta del ídolo del equipo catalán.

Lewandowski lo aprueba

Robert Lewandowski no evadió la pregunta y aseguró que disfrutaría jugar junto al argentino. "Ya lo he respondido, pero para mí, Messi siempre será parte del Barça. Si vuelve, no solo para los fans, sino también para los jugadores, sería impresionante. Su sitio está aquí, en Barcelona".

"No sé qué va a pasar, no soy la persona a quien preguntarle, pero espero que podamos jugar juntos la próxima temporada, necesitamos a este tipo de jugadores, seguro" añadió el delantero de FC Barcelona sobre el rumor que ilusiona a todos los fanáticos.