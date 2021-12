La situación en la Premier League parece crítica. Luego del brote en el plantel de Tottenham, la situación se ha extendido a varios clubes de Inglaterra. Por medio de un comunicado oficial, la liga ha informado este jueves sobre otros 4 partidos que deberán ser suspendidos.

Tottenham fue el primer club de la Premier League que se enfrentó a un brote masivo de casos de COVID-19. Fue el pasado fin de semana que los Spurs tuvieron que solicitar la suspensión de su encuentro. A esto se le sumó la suspensión del enfrentamiento entre Manchester Uniter y Brighton de esta fecha.

Nuevos clubes afectados

Este mismo jueves, a horas del anuncio de la suspensión del partido de Manchetster United, la Premier League postergó 4 partidos más. Los enfrentamientos Southampton-Brentford, Watford-Crystal Palace, West Ham-Norwich y Everton-Leicester. La situación en la liga inglesa se torna cada vez más crítica.

Según el propio comunicado de la Premier League, Brentford y Watford enfrentan fuertes brotes que han obligado a cerrar sus predios de entrenamiento. Norwich, además de haber tenido que cerrar sus instalaciones, no cuenta con el número suficiente de jugadores, tomando en cuenta tanto contagiados como lesionados. Leicester, si bien no cerró su predio, no cuenta con suficientes jugadores para afrontar su partido.

¿Vienen más suspensiones?

La liga ha dejado en claro que están abiertas las solicitudes para los clubes que deseen postergar sus partidos. Sin embargo, las autoridades de la primera categoría estudiarán caso por caso y evaluarán si realmente no están dadas las condiciones para llevar adelante un enfrentamiento.