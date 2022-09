Aunque falta el Final Four de la presente edición, la Nations League 2024-25 asoma en el horizonte con importantes cambios.

La UEFA Nations League se afianza en el fútbol europeo edición tras edición y este martes quedaron definidos los equipos del Final Four que van a disputarse el título en esta tercera entrega. Portugal y Francia se quedaron con los dos primeros trofeos y en junio se conocerá al próximo campeón.

Croacia, España, Italia y Países Bajos se enfrentarán entre el 14 y el 18 de junio en semifinales que decretarán la definición del torneo. En paralelo, también se confirmaron los equipos que no solo no lucharán por el título, si no que tampoco podrán hacerlo en la 2024-25.

Austria, de flojo cierre, salvó a Francia de caer a la segunda zona y bajará acompañado de República Checa, Inglaterra y Gales. Como contracara, Escocia, Israel, Bosnia y Serbia se sumarán al primer pelotón a partir de la próxima temporada del evento.

¿Cómo se disputará la Nations League 2024-25?

Todavía se desconoce la fecha exacta en la que comenzará la próxima edición de la Nations League, pero habrá que esperar hasta 2024 para vivirla. Se especula con impactantes cambios en la competición, que van desde la adición de selecciones de Conmebol, hasta con más plazas para los europeos para el Mundial 2026.

Los que aseguraron su participación en la Zona A