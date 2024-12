Pegar la vuelta a Alianza Lima o vestirse de corto con los colores de Universitario de Deportes puede ser que nunca más se dé. Lo dijo abiertamente Jean Deza en varias oportunidades. Su negativa con el equipo del pueblo y sus ganas de pertenecer al bicampeón nacional. Pero ese es otro tema. Ahora lo que nos une, es saber dónde jugará finalmente, y todo hace pensar que lo veremos vestido de corto en un cuadro campeón, el cual ascendió recientemente, con polémica, y está ligado con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol: Agustín Lozano.

¿Dónde jugará Jean Deza la próxima temporada?

El Diario Líbero toma como fuente a un comunicador de A Presión, quien expone toda la verdad sobre el veloz atacante: “Se trata de Juan Pablo II de Chiclayo. El periodista Marcello Merizalde informó a través de sus redes sociales que, el ‘Ratón’, tendría todo arreglado para estampar su firma por la escuadra que recientemente ascendió a la Liga 1 2025 y se proclamó campeón departamental en el 2023”. Entonces, no lo veremos en un grande del fútbol peruano, siendo esta de sus últimas oportunidades en el deporte rey.

¿Jean Deza puede regresar con Alianza Lima?

En una entrevista aparte, con el medio de comunicación, Willax Televisión, El Ratón fue claro cuando se le preguntó por el club donde estuvo en dos oportunidades. Siendo claro, para marcar distancias con el equipo del pueblo, sin temor alguno: “No voy a regresar a Alianza. Ya hablé con mi ‘viejo’ (Franco Navarro). No puedo regresar a Alianza. Lo que pasa es que, si llego a Alianza Lima, va a ser imposible, porque se le irán encima a mi ‘viejo’. Si yo llego, a mi ‘viejo’ se le van encima”.

ver también Defensa de la Selección Peruana es la enorme obsesión de Alianza Lima para la siguiente temporada

ver también Bicampeón con Universitario de Deportes confesó que Alianza Lima lo sedujo y esto les respondió

Esta charla termina siendo de la más sincera en los últimos meses para el extremo nacional. Donde Jean Deza se muestra como un jugador sumamente sincero, que no tiene ninguna relación con los blanquiazules, después de haber vivido temporadas completas con ellos, se aparta: “Lo que pasa es que no terminé bien con Alianza Lima, y hay que ser realistas. Puede haber gente. De 10, me piden dos, pero los otros ocho me pueden meter un ‘puntazo’. Siento que no hay ‘feeling’ con Alianza Lima”.

Jean Deza en su último equipo: Sport Huancayo. (Foto: Liga 1).

Publicidad

Publicidad

¿Jean Deza quisiera jugar en Universitario de Deportes?

El ahora ex delantero de Sport Huancayo, se presentó en el programa Fútbol Champagne hace un par de meses, donde explicó por qué le interesa ser jugador merengue en este momento de su vida profesional: “Sí, me gustaría la ‘U’. Estoy acostumbrado (a jugar ante 50 mil hinchas). Es lindo. El fútbol peruano necesita que las canchas se llenen. Es otra pasión. Me gusta jugar en un estadio lleno. Es mi personalidad. Me gusta cuando entro a la cancha. Me encanta. Me motiva. Esa cancha está hermosa. Dios quiera”.