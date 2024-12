Si de un momento a otro te buscan de Argentina o Brasil es normal que haya una carga de presión en un futbolista tan joven. Su talento es natural y Alianza Lima por eso, de alguna manera, quiere verlo crecer, lo más pronto posible. Si es con ellos, mucho mejor, porque disfrutarán de lo que pueden entregar. Sin embargo, tampoco le cerrará las puertas ante una posible venta o préstamo, para que vea de qué está hecho a nivel internacional. Esta es la historia de un potrillo que está dando que hablar hoy mismo.

¿Qué jugador está siendo buscado en Alianza Lima?

El Diario Depor nos cuenta como el jugador de poco común en nuestro país, está despertando en interés del primer mundo. Por eso, los íntimos de La Victoria no pueden hacer caso omiso a lo que pueda estar sucediendo: “Uno de los jóvenes más prometedores de las canteras de Alianza Lima es, sin duda, Bassco Soyer. El futbolista de 18 años viene siendo figura del cuadro blanquiazul en el Torneo de Reservas de los últimos años y su siguiente paso sería sumar minutos en el primer equipo”.

Mediante la pluma del periodista José Varela, nos damos cuenta cómo viene la mano, y de alguna manera, lo que se puede presumir. Porque no se trata de un chico cualquiera, el que están buscando: “Pese a que en el 2023 hizo su debut profesional y tuvo algunos partidos vistiendo la camiseta íntima. Este 2024 no fue tomado en cuenta por los técnicos que pasaron durante la temporada como. El colombiano Alejandro Restrepo y el argentino Mariano Soso, por lo que su continuidad en el cuadro victoriano no está asegurada”.

¿De dónde están buscando contratar a Bassco Soyer?

Ahora mismo, el cuadro blanquiazul debe tomar una pronta determinación: “Ante esto, Depor pudo conocer que Bassco Soyer viene siendo seguido de clubes de Argentina y Brasil, que se han mostrado interesados en las cualidades del joven futbolista. Aunque todavía no hay ninguna oferta formal en las oficinas de Alianza Lima; sin embargo, el futuro del jugador dependerá de la decisión del nuevo técnico Néstor Gorosito. Quien tendrá que evaluar si lo incorporará en su idea o, en todo caso, dejará que tome rumbo a otro equipo para que pueda tener tiempo de juego”.

Bassco Soyer trabajando en la Selección Peruana. (Foto: FPF).

¿Cuál es el presente de Bassco Soyer sin Alianza Lima?

Si es que quiere contar con este jugador de buen nivel, que se continúa preparando al lado de los muchachos convocados en la VIDENA: “Mientras tanto, Soyer se encuentra entrenando junto con la Selección Peruana Sub-20, dirigida por ‘Chemo’ del Solar’. Que se viene preparando para el Sudamericano de la categoría en el mes de enero. El elemento de Alianza Lima podría tomar este torneo como una vitrina para llamar la atención de otros clubes en el extranjero y así continuar su formación en una liga más competitiva”.