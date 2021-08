El máximo ente del fútbol europeo ya analiza quien se quedará con el galardón a jugador de la temporada en UEFA. Kevin De Bruyne, N’Golo Kanté y Jorginho compiten por un reconocimiento donde por primera vez en mucho tiempo, no contaremos con delanteros que aspiren a quedarse con este. Estos son los argumentos para que Ceferin y compañía se queden con el ítalo brasileño.

El volante del Chelsea vive el mejor momento de su carrera a nivel individual y colectivo. La llegada de Thomas Tuchel a Stamford Bridge no solo le convirtió en un titular inamovible, sino que le permitió explotar al máximo sus características en un equipo hecho para protegerle y potenciarle. A sus 29 años, Jorginho es más gravitante que nunca en su club y selección.

Si UEFA manejase el mismo criterio de los últimos años, no quedan dudas que el premio sería suyo. En una elección donde los grandes apellidos no estarán presentes y en la que no habrá que tener en cuenta las tremendas cifras goleadoras de hombres como Messi, CR7 o Lewandowski, los títulos pesarán más que nunca. Es justamente este apartado el primero de los argumentos irrefutables para el elegir al número 5. En menos de tres meses ya levantó la Champions League, la Eurocopa en Wembley y una Supercopa de Europa en Belfast.

Un 5 con alma de 10

Pero no solo se quedan ahí sus méritos. Con Tuchel ha madurado al punto de que Chelsea e Italia cambiaron sus mitades de la cancha con el fin de quitarle responsabilidad defensivas para que sea el armador de unos equipos donde el buen juego y los resultados no se entienden sin su presencia. Su dominio de los tiempos y esa capacidad de encontrar siempre un pase hacía delante le hacen inamovible en los actuales campeones de Europa. Si 2021 no le da este premio, cuesta pensar que alguna vez más pueda competir por este.

"Vivimos para los sueños. Pero seré lo suficientemente honesto: depende del criterio que se tenga a la hora de asignarlo. Si hablamos de talento, soy consciente que yo no soy el mejor del mundo. en cambio si tú eliges en base a los títulos, bueno, nadie ha ganado más que yo esta temporada”, declaraba Jorginho luego de quedarse con la Euro. ¿Con quién te quedas para jugador del año en la UEFA?