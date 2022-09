Las emociones de la Nations League inician en la jornada de este jueves 22 de septiembre, y uno de los partidos más destacados será el que sostendrán en Varsovia, Polonia frente a Países Bajos, correspondiente por la quinta fecha del grupo 4 de la Liga A.

Lo cierto es que Louis Van Gaal, el experimentado entrenador, calentó la previa del encuentro al referirse sobre el capitán y líder de los polacos: “Robert Lewandoski es para mí, el mejor delantero del mundo. Y a esta edad, pasar de un país a otro, que es otra cultura, es increíble que esté anotando esos goles”.

Seguramente será un tema de presión que poco influya en el nuevo atacante de Barcelona, quien en su llegada a la institución catalana ya se ha reportado con goles suficientes para triunfos, y no siendo eso para menos también es el goleador del equipo dirigido por Xavi Hernandez.

Pero sobre el ex futbolista del Bayern Múnich siguió rindiéndose en halagos: “me gusta, me gusta como persona, más como futbolista claro, y estoy muy feliz de que podamos jugar contra él. Un pesar que en Rotterdam no veamos si podemos defender a un delantero como Lewandowski”.

Ya en cuanto a lo deportivo a ver recordar que Países Bajos es el líder de la zona con 10 puntos y en caso de vencer a Polonia, de visitante, estarán casi clasificados al Final Four del torneo europeo de selecciones; esto a la espera de que pase con Bélgica que enfrenta a Gales; si los belgas triunfan se jugarán una verdadera final el 25 de septiembre en tierras neerlandesas.