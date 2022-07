Manchester United cierra su gira de pretemporada y finalmente han saltado al césped con Cristiano Ronaldo en el once inicial. El ídolo luso partió desde el arranque en el amistoso ante Rayo Vallecano este domingo, pero no logró marcar la diferencia para conseguir la victoria. El partido acabó igualado en Old Trafford.

Cristiano Ronaldo finalmente se integró al plantel de Manchester United en esta pretemporsda tras todos los rumores sobre su posible salida. El luso fue alineado por primera vez por Erik Ten Hag, aunque no logró marcar la diferencia en sus primeros minutos. Los equipos se fueron al descanso igualados a cero y el luso fue sustituido, lo que estaba previsto por ser su primer partido.

Manchester United logró romper la paridad inicial al arranque de la segunda mitad del encuentro. Alex Telles probó al arco desde las afueras del área, forzando la reacción del guardameta rival. El rebote fue aprovechado por el juvenil, Amad Diallo, quien entraba al área a toda velocidad.

La respuesta de Rayo Vallecano no tardó en llegar. Solo un par de minutos más tarde, los españoles se lanzaron al ataque con una gran conducción de Isi, quien llegó hasta la frontal del área y disparó a la base del poste. Tom Heaton hizo una gran tapada, pero no pudo hacer nada ante el remate de Álvaro García Rivera en la segunda jugada.

Inicia la Premier

Con este empate, Erik Ten Hag finaliza su primera pretemporada con Manchester United y se prepara para el inicio de la Premier League. Los Red Devils darán inicio a su campaña el domingo 7 de agosto en Old Trafford ante Brighton.