Atlético de Madrid se encuentra fracturado en cuanto a la posible llegada de Cristiano Ronaldo al Civitas Metropolitano. Mientras Diego Pablo Simeone apuesta por el silencio y la grada rojiblanca dedica duros mensajes o pancartas al luso, este ha reaccionado en sus redes sociales para romper un silencio que da mucho de que hablar.

El amistoso contra Numancia de las últimas horas no estuvo marcado por el debut de los fichajes, por la goleada del equipo del Cholo o por el inicio de una pretemporada con la que los Colchoneros quieren volver a pelear fuerte. La afición del Atlético de Madrid se pronuncia en contra de un fichaje que sigue siendo más que difícil en las condiciones que se tienen ahora mismo y que no deja a nadie indiferente.

“Cristiano Ronaldo no es bienvenido”, dicta una de las muchas pancartas que fueron colgadas por la afición del equipo rojiblanco en dicho amistoso que tanto revuelo ha generado. La reacción de CR7 no se hizo esperar y por medio de sus redes sociales empieza a pronunciarse mientras las negociaciones con Manchester United para buscar una salida siguen sin llevar a un acuerdo entre todas las partes.

CR7 dispara

Con emoticonos de risa se refirió Cristiano a esa pancarta que le colgaron los aficionados de un Atlético de Madrid que ni mucho menos le quieren en el equipo del Cholo. Ronaldo respondido entre risas y horas más tarde pegó a una prensa a la que acuso de mentirosa. El luso, lejos de poder salir ahora mismo de los Red Devils.

"Es imposible que no hablen de mí un día. Si no, la prensa no gana dinero. Saben que si no mienten no atraen la atención de las personas. Sigan, que algún día acertarán en alguna noticia", publicó el propio Cristiano Ronaldo en otra publicación que se ha hecho viral en las últimas horas. CR7 rompe el silencio y habrá que ver si esas risas contra las manifestaciones del Atlético de Madrid apuntan hacía una vuelta a LaLiga o como el final del rumor que tanto le acerca al Metropolitano.