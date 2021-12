Barcelona atraviesa uno de los momentos más complicados de las últimas décadas. El equipo azulgrana, tras la goleada encajada en el Allianz Arena ante Bayern Múnich, se despide de la Champions League y queda relegado a la Europa League. Luego de la derrota, Xavi Hernández atendió a los medios y dio la cara por el plantel.

Finalmente, los temores de la hinchada de Barcelona se hicieron realidad. Con la derrota ante Bayern Múnich y el triunfo de Benfica, los catalanes son terceros de grupo y bajan a la Europa League, competencia que no juegan desde la 2003-2004. Ahora los españoles deberán remar desde atrás para la recuperación del club.

Declaraciones de Xavi Hernández

Xavi Hernández mostró su frustración y dejó en claro que el objetivo, desde ahora, es volver a la Champions League. "Me voy cabreado porque esta es nuestra realidad y me jode mucho afrontar esta realidad pero lo haremos, no queda otra. Creo que empieza una nueva era y toca trabajar muy duro para llevar al Barça donde se merece que no es jugar la Europa League sino jugar la Champions".

El DT no escondió la realidad y fue autocrítico. "He visto una realidad muy dura, por desgracia a veces también la viví como jugador y lo que he dicho a los jugadores, no nos tenemos que conformar, nos tenemos que revelar. Cuesta asumirla pero es lo que hay y necesitamos empezar de cero, que no es jugar la Europa League. Esperaba que compitiésemos mejor, pero hay que ser honestos y nos faltan muchas cosas".

Así mismo, Xavi aseguró que irán a la Europa League a competir. "Tiene que ser un punto de inflexión para cambiar la dinámica, para cambiar muchas cosas. No hemos competido, esto es Champions y ahora viene la Europa League, la afrontaremos con toda la dignidad del mundo".