Andrés Iniesta anunció su retiro del fútbol profesional: "Me siento muy orgulloso de este camino"

Andrés Iniesta hizo oficial su retiro del fútbol este martes 8 de octubre en un evento que tuvo lugar en la ciudad de Barcelona. Frente a 450 invitados (entre los que había personalidades destacadas como Piqué, Sergi Roberto, Sergi Samper, Bartra, Deco, Joan Laporta), el ahora ex mediocampista puso punto final a una carrera en la que acumuló 885 partidos oficiales y en la que defendió los colores del Barcelona, Vissel Kobe y Emirates Club, además de los de la Selección de España.

”Nunca pensé que llegaría este día. Nunca lo imaginé. Sí que todas estas lágrimas que hemos echado estos días, son de emoción, de orgullo. No son lágrimas de tristeza. Son lágrimas de ese niño de Fuentealbilla, que tenía el sueño de ser futbolista y lo conseguimos después de muchísimo trabajo, sacrificio… de nunca rendirse, valores imprescindibles en mi vida. Me siento muy orgulloso de este camino, con toda la gente que me ha acompañado”, fueron las palabras con las que inició su discurso el albaceteño de 40 años.

En cuanto a su recorrido en el fútbol profesional, Andrés Iniesta expresó: ”Me siento muy feliz de haber conseguido el sueño. Mi carrera deportiva ha sido como un cuento porque he vivido lo mejor a nivel profesional. Vamos a recorrerlo. Empieza en la pista de mi pueblo, del colegio, y con todos los viajes a Albacete. Mis primeros pasos son ahí”.

Como no podía ser de otra manera, Iniesta también le dedicó unas palabras a la Selección de España: ”Mi otra piel fue la selección. Para mí empieza con 15 años, con las tardes de entrenamiento y torneos. Hasta llegar a lo profesional. Y es un agradecimiento muy grande. Es otro nivel, porque eres un elegido entre miles de jugadores. He tenido el privilegio de haber estado en la mejor época de la selección, con dos Eurocopas y el Mundial. Una mención especial a Luis Aragonés, Vicente del Bosque y Lopetegui por el cariño y respeto que me han tenido”.

En cuanto a aquel tanto que definió la Final de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 en el Soccer City de Johannesburgo, apuntó: ”Ese gol del Mundial lo marcamos todos. Esa gente que luchó por jugar eso. Aficionados y jugadores marcamos ese gol. Yo estuve ahí para hacerlo, pero la magia de todos lo hizo posible. La magia de Dani Jarque desde donde nos pudiera ver también nos ayudó. Fue un honor y un privilegio estar en esta época gloriosa para nuestro país”.

Todos los títulos de Andrés Iniesta

En total fueron 38 títulos los que consiguió entre clubes y la Selección de España. Con Barcelona (32): 9 ligas de España, 7 Supercopas de España, 6 Copas del Rey, 4 Champions League, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes. Con el Viseel Kobe: La Copa Emperador 2019, la Supercopa de Japón 2020 y, la más importante, la J1 League 2023. Y con el combinado nacional: Copa Mundial de Sudáfrica 2010, Euro 2008 y 2012.

El posteo que Lionel Messi le dedicó a Andrés Iniesta

Lionel Messi no pudo hacerse presente en el evento debido a que se encuentra con la Selección Argentina en medio de la preparación para la fecha FIFA de octubre. No obstante, le envió un cálido mensaje mediante su cuenta de Instagram. ”Uno de los compañeros con más magia y de los que más disfrute jugando juntos. Andrés Iniesta, la pelota te va a extrañar y todos nosotros también. Te deseo lo mejor siempre, sos un fenómeno”.