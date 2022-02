Xavi Hernández no ocultó su frustración por no estar jugando la Champions League con Barcelona.

Barcelona retoma el escenario europeo y debutará este jueves 17 de febrero en la UEFA Europa League. El equipo catalán jugará la fase de Playoffs contra Napolipor el boleto a los octavos de final. El entrenador del equipo azulgrana, Xavi Hernández mostró su molestia por haber quedado afuera de la Champions League.

Barcelona continúa lamentándose de su caída en la fase de grupos de la Champions League. El equipo azulgrana fue tercero de su grupo, siendo superado por Bayern Múnich y Benfica. Ahora deberán jugar la Europa League desde su fase de Playoffs.

Para acceder a los octavos de final, Barcelona deberá superar a un rival complicado como Napoli. La llave inicia este jueves en el Camp Nou. Xavi Hernández compareció ante la prensa en la previa del partido y dejó ver su frustración por no haber clasificado a los octavos de final de la Champions League.

"Me da rabia escuchar la música de la Champions y no estar ahí. La Europa League es un título que el Barça no ha ganado nunca y es una oportunidad para nosotros, queremos demostrar que podemos competir en Europa y también puede ser una vía para estar en la Champions la próxima temporada, por lo que estamos muy motivados, esto también es una gran competición, no es tercera división" dijo el entrenador.

Con todo contra Napoli

Xavi Hernández reconoció que Napoli es el peor rival que les pudo tocar en esta instancia. "Jugamos ante un rival de Champions como es el Napoli, de hecho este partido fue la eliminatoria de octavos de hace dos temporadas. Hay que ir paso a paso, pero queremos llegar lo más lejos posible en esta competición y poder ofrecer nuestra mejor versión".