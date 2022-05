En España dan por hecho que Dembélé no renovará contrato con Barcelona. En tanto, en Francia, aseguran que el nuevo director deportivo de PSG, Luís Campos, no lo tiene en su planes. ¿Qué pasará con el futuro del francés?

El futuro de Ousmane Dembélé ha sido uno de las grandes novelas que viene teniendo el mercado desde el último año. Barcelona le dio varias ofertas de renovación, pero el francés ha rechazado cada una de ellas y su futuro lo vinculaba a otros equipos grandes como, por ejemplo, PSG. Pero ahora, la situación ha cambiado para el talentoso extremo, a quien se le han cerrado las puertas de ambos equipos.

Según explicó el diario AS este jueves, Barcelona ya ha sido notificado del rechazo de Dembélé a la última oferta de renovación que le hicieron. A su vez, habría manifestado a los técnicos del club que no continuará en el conjunto catalán al no ponerse de acuerdo en la parte económica del nuevo vínculo. De esta manera, le pondrá definitivamente punto final a su etapa en el club 'blaugrana' el próximo 30 de junio.

La última propuesta del conjunto catalán ha sido insatisfactoria y, pese a que el agente del extremo, Moussa Sissoko, preparaba una contrapropuesta, el club se ha mantenido inflexible, por lo que las negociaciones estarían llegando a su fin. Sólo un giro totalmente radical podría cambiar la situación.

PSG también rechaza a Ousmane Dembélé

Con el final del vínculo con Barcelona, todo hacía pensar que Dembélé podría llegar a PSG. En los últimos días, creció el rumor que vinculaba al francés con el conjunto parisino, pero este jueves, la información fue contundente: el nuevo director deportivo Luís Campos no está interesado en el fichaje de Ousmane Dembélé.

En PSG están buscando nombres para el próximo proyecto deportivo, tarea que ya está ejerciendo Campos, pese a no haber sido oficializado como el nuevo consejero deportivo en reemplazo de Leonardo. Por lo pronto, la opción de París se le cae a Dembélé y ahora su futuro es más incierto que nunca. ¿Habrá algún otro grande interesado en sus servicios? En enero, se lo vinculó con Chelsea, aunque por el momento, no hubo nuevas manifestaciones para ficharlo.