Se ha confirmado lo peor para AC Milan. Luego de su salida en camilla del partido ante Genoa de este miércoles 1 de diciembre, Simon Kjaer deberá someterse a una operación por una lesión en los ligamentos de la rodilla izquierda. Ahora, con el mercado de pases de invierno a solo unas semanas, el club italiano debe pensar rápido para dar con una solución a la baja sensible del danés. Algunas fuentes han puesto sobre la mesa el nombre de Yerry Mina.

No ha sido una jornada de buenas noticias para AC Milan la de este jueves 2 de diciembre. Fue en el encuentro ante Genoa por la Fecha 15 de la Serie A que Simon Kjaer, a tan solo 5 minutos del inicio del partido, fue al suelo a la disputa de un balón y quedó tendido sobre el césped con claras muestras de dolor en la rodilla izquierda. El jugador tuvo que ser retirado en camilla del terreno de juego, dejando al cuerpo técnico de Diavolo en alerta máxima.

Este mismo jueves, Kjaer fue sometido a revisiones médicas y se confirmó lo peor. El zaguero central deberá someterse a una operación por daños en los ligamentos de su rodilla izquierda. El defensor ingresará al quirófano este viernes y se teme un tiempo de baja importante. Por ende, es posible que Paolo Maldini empiece a sondear las opciones con las que cuenta en el mercado de pases del mes de enero.

¿Yerry Mina a Milan?

Segùn informa el diario AS, Yerry Mina es uno de los jugadores que podrìa estar siendo valorado por la dirigencia rossonera. El defensor colombiano no es inamovible para Rafa Benítez en Everton y el club de la Premier League no se negaría a una saida del cafetero en el próximo mercado invernal. Esta sería una de las oportunidades que se le presentan a la entidad lombarda ante la situación de emergencia.

De momento, esto son solo rumores. La prensa italiana no ha arrojado nombres como posibles reemplazantes de Simon Kjaer, ya que será luego de la cirugía que se revele el tiempo estimado de baja del danés. En cualquier caso, Yerry Mina sería uno de los zagueros de jerarquía que están disponibles en el mercado de fichajes para AC Milan en caso de que Kjaer se pierda varios meses por su lesión de ligamentos.