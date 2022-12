Medios españoles y franceses aseguran que el retorno del ex Real Madrid a los banquillos se definirá más pronto que tarde. Zinedine Zidane, un fichaje lujo para 2023.

Se acerca el regreso de las grandes ligas europeas, los nuevos retos en el mundo de las selecciones y mientras un importante número de entrenadores espera ofertas desde el paro, puede que haya sumar su nombre a dicha lista. Medios españoles y franceses no dudan, Zinedine Zidane se encuentra más que cerca de volver a los banquillos de cara 2023.

Desde hace poco más de 24 meses que no se tienen novedades en este sentido para el ex Real Madrid, para el entrenador de las tres UEFA Champions League consecutivas y sobre el hombre que tanto ha dado de que hablar en la selección de Francia. Con Didier Deschamps todavía pendiente de definir su futuro, medios como AS o L’Equipe aseguran que lo que ocurra en el banquillo de Le Bleus afectará de manera directa el futuro inmediato el Zizou.

“No tengo ganas de hablar sobre mi futuro. Como bien sabéis los periodistas, me reuniré a principios de año con el presidente y ya veremos. Tomaré una decisión, pero hoy no es momento para hablar de ello”, palabra del actual seleccionador de los Galos para dejar en claro que si bien cuenta con todas las papeletas para seguir al frente de Francia, habrá que analizar los pasos a seguir en un combinado donde se vienen recambios generacionales en buena parte de la columna vertebral de Le Bleus.

Un viejo conocido cruza los dedos

Si bien medios como AS, L’Equipe o RMC Sports aseguran que Deschamps tiene mas posibilidades de seguir hasta el 2024 o el 2026 que antes de abandonar la selección gala, Zidane se encuentra pendiente de un combinado que supone su máximo sueño y el principal motivo por el que no entrena desde hace dos años. Sea cual sea la decisión de Didier, ZZ está decidido a volver al ruedo.

Será en Francia o en alguna potencia del viejo continente, donde los medios nombrados también apuntan a Juventus de Turín por verano del próximo año como el que puede ser el club que permita a Zinedine Zidane regresar a los banquillos tras un parón que ha llegado a su fin. 2023, el año donde el entrenador que ganase tres Ligas de Campeones de manera consecutiva volverá al ruedo.