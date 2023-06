Comenzó la cuenta regresiva para la final de la Champions League. Inter de Milán y Manchester City ya están en Turquía para disputar la definición del torneo más importante de Europa el próximo sábado 10 de junio.

El Estadio Olímpico Atatürk de Estambul será el recinto que acogerá este tan esperado encuentro. Partido que ya empezó a jugarse en la previa con una desafiante declaración de André Onana contra una de las máximas figuras que tiene Pep Guardiola.

Pese a que en el papel el City llega con más ventaja, en el Inter confían en el planteamiento de Inzaghi. Además de conocer este tipo de definiciónes donde suman tres Champions League a lo largo de su historia.

“¿Por qué no iba a estar relajado? Estoy calmado. No tenemos ninguna presión. Sabemos que no va a ser fácil, pero ahí estaremos. Somos un club grande por lo que hay mucha expectativa. Cuando el Inter llega a una final tiene que ganar“, expresó Onana a The Sun.

El portero camerunés además le bajó el perfil al poderío goleador de Erling Haaland. A tal punto que hasta se siente confiado en caso de llegar a una definición a penales.

“En esta vida solo le tengo miedo a Dios y no lo veo en la cancha (…) Los hombres son los hombres. Estaremos para defender y representar al Inter, para hacer historia. No va a ser fácil, pero tienen que demostrar que son los mejores el sábado“, sentenció el golero de 27 años y que será titular este sábado.