Diego Pablo Simeone comienza planificar lo que será la próxima temporada con el Atlético de Madrid en LaLiga de España. Para ello, el “Cholo” ya sabe que cuenta con el retorno de Joao Félix, tras su periplo por el Chelsea.

El estratega se refirió al retorno del atacante portugués. Relación que estuvo marcada por el quiebre registrado en la reciente temporada donde no logró hacerse parte del equipo titular de los colchoneros. La falta de oportunidades y los pocos minutos sumados, fueron determinantes para que el jugador de 23 años fuese traspasado al cuadro inglés.

Sin embargo, su estadía en Inglaterra no fue de las esperadas. En 20 partidos disputados solo anotó cuatro goles. Rendimiento que para Mauricio Pochettino no es suficiente y por lo que ya habría decidido rechazar el pago de su cláusula.

Debido a esto, deberá retornar a España. Lo que para Diego Simeone es visto con buenos ojos. A tal punto que envió un mensaje de reconciliación tras lo vívido en la última temporada.

El futuro de Joao Félix

“Joao es jugador nuestro. Si el Chelsea no lo quiere fichar, como parece que decidió Pochettino, tendrá que volver y formará parte de nuestro equipo. Tiene unas condiciones enormes. Es jugador del Atlético de Madrid, soy compatible y no tengo ningún problema con nadie. Siempre ha demostrado calidad“, comentó Simeone al programa El Partidazo de la Cadena COPE.

Pero eso no fue todo, ya que también dejó abierta la chance de una posible partida. Esto ya que en las últimas horas se ha dicho que para el siguiente mercado de pases elencos como Manchester United, Inter y hasta Benfica buscarían una cesión.

“Yo no choco, le digo lo que siento, sabe muy bien mi perfil de entrenador y que juego con mucha alegría (…) No valoro lo que ha dicho porque entiendo el momento de los futbolistas, es un chico joven con un gran futuro. Si es con nosotros mejor y si no en otro equipo. Si él quiere, tiene las condiciones para ser un gran futbolista. Tiene las herramientas“, sentenció.